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Специалисты говорят, что нашли способ узнать воспоминания после смерти
// фото: ptzgovorit.ru
13:05, 23 Apr 2018
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Израильские ученые научились определять тип воспоминания даже после смерти. Они установили, что в процессе запоминания участвует семь разных отделов головного мозга.

В этот момент в нервных клетках, расположенных в активных зонах мозга, выделяются определенные белки, передает meddaily.ru. А они, в свою очередь, оставляют "отпечаток", по которому можно оценить характер воспоминания.

Сотрудники Еврейского университета провели исследование на мышах. Грызунов разделили на две группы. У первой группы специалисты старались вызвать положительные эмоции, а у второй - отрицательные. Затем всех мышей подвергли эвтаназии. Потом ученые заглянули в мозг животных и обнаружили, что там оставались своеобразные белковые следы от полученных впечатлений.

Исследователям удалось узнать воспоминания животных. Ученые говорят: даже после смерти по следу, оставленному белками в мозге, можно было с точностью до 90% определить, какие эмоции испытывала мышь. Специалисты планируют продолжить эксперименты.




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