Сильвия Раду подаст в отставку с поста мэра, когда станет кандидатом на местных выборах

Став кандидатом на местных выборах, Сильвия Раду подаст в отставку с поста мэра. Как она заявила сегодня на еженедельной планерке в столичной администрации, функции исполняющего обязанности главы города перейдут к одному из вице-мэров.

"Думаю, что после выборов, вы будете работать так же, как до сих пор, независимо от того, кто станет мэром. Жители Кишинева не должны страдать из-за выборов. Как только ЦИК подтвердит мое участие в кампании, я подам в отставку", - сказала и.о. мэра столицы Сильвия Раду.



Документы на регистрацию Сильвия Раду представила в Кишиневский окружной избирательный совет в минувший четверг. Для участия в выборах в качестве независимого кандидата она заручилась поддержкой более 13 тысячи кишиневцев.



До сих пор регистрацию прошли девять кандидатов. В течение двух дней КОИС завершит рассмотрение документов остальных претендентов.





