Звездный конфуз: Бейонсе вместе с сестрой упали на сцене во время выступления. ВИДЕО

Выступление американской поп-звезды Бейонсе запомнится зрителям досадным конфузом. Королева поп-музыки упала на сцене во время выступления вместе со своей сестрой. Об этом сообщает Daily Mail.

Так, в минувшую субботу, 21 апреля Бейонсе вместе с младшей сестрой Соланж выступили на Coachella в Калифорнии.

Девушки эффектно танцевали в белоснежных нарядах, как вдруг решили обняться, и Соланж, не удержав равновесие, упала вместе с Бейонсе прямо на сцене, пишет УНИАН.

Фаны успели запечатлеть конфуз звезд на камеру. Несмотря на инцидент, исполнительницы сразу же встали и продолжили выступать, как будто ничего не произошло.





