Южная Корея приостановила трансляцию пропаганды на границе с КНДР

Южная Корея в понедельник приостановила пропагандистские трансляции на границе с КНДР. Такое решение, объявило южнокорейское Минобороны, было принято в преддверии встречи лидеров двух Корей.

Планируется ли возобновить вещание после саммита, в Минобороны уточнять не стали, отмечает meduza.io.

Трансляция пропаганды на границе с КНДР, отмечает Reuters, была прервана Южной Кореей впервые за более чем два года.

КНДР также ведет пропагандистское вещание со своей стороны границы. Будет ли оно прервано на время саммита, южнокорейская сторона предположить затруднилась.

Встреча лидера КНДР Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ин должна состояться в пятницу, 27 апреля, в приграничном пункте Пханмунджом. Предыдущий раз лидеры Северной и Южной Корей встречались в 2007 году. В преддверии саммита Северная Корея объявила о планах свернуть ядерные испытания.

В ближайшие несколько недель, как ожидается, состоится встреча Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа. Она станет первой встречей лидеров этих двух стран за 60 лет.

Южная Корея ведет пропагандистское вещание через сеть громкоговорителей на границе с КНДР с начала 1960-х годов. Такая же сеть громкоговорителей построена и с северокорейской стороны границы. В середине 2015 года Южная Корея в рамках соглашения с КНДР обязалась прекратить пропагандистское вещание. Однако после того, как КНДР провела в начале 2016 года очередные ядерные испытания, Южная Корея возобновила трансляции на границе.