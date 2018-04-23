Современный "Один дома": 12-летний австралиец улетел один на Бали после ссоры с мамой

12-летний житель Сиднея взял у родителей кредитную карту, обманул свою бабушку и улетел на Бали после ссоры с мамой, не разрешившей ему туда поехать. Историю мальчика рассказали в передаче A Current Affair, правдивость рассказа подтвердила газета The Guardian.

Дрю (имя ребёнка изменено журналистами) заранее узнал, что несколько австралийских авиакомпаний разрешают детям путешествовать без родителей. Он купил билеты онлайн, после чего собрал вещи и сказал родителям, что поехал в школу. Вместо этого он отправился в аэропорт, зарегистрировался и улетел в столицу штата Западная Австралия Перт, а оттуда — в главный город Бали Денпасар, передает tjournal.ru.

По словам Дрю, только один раз его спросили, почему он путешествует один — во время пересадки в Перте. «У меня просто спросили школьное удостоверение и свидетельство о рождении», — отметил школьник. После проверки возраста он отправился дальше.

12-летний австралиец подготовился к приезду на Бали: он заранее забронировал номер в отеле All Seasons. Во время заселения Дрю сказал сотрудникам, что скоро приедет его старшая сестра. СМИ не уточнили, сколько именно он пробыл за границей.

Школьная администрация позвонила родителям мальчика и сообщила, что он не появлялся на уроках. Мать австралийца узнала, что её сын на Бали, и отправилась туда забрать его. «Нет слов, чтобы описать эмоции, которые мы испытали в тот момент, когда узнали о поездке», — рассказала она. Дрю же ни о чём не жалеет: «Я всегда хотел отправиться на поиски приключений».