Попугай признается в любви своим птенцам на человеческом языке. ВИДЕО

В Сети набирает просмотры видео, на котором запечатлено, как мама-попугай признается в любви своим птенцам.

На этих кадрах можно увидеть, как птица произносит на английском: "I love you, babies!", "Good morning" и другие слова, пишет ren.tv

Ролик, опубликованный Daily Mai, набрал уже более 500 тысяч просмотров.