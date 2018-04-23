Контрабандные семена и пестициды обнаружили во Флорештском районе

Пестициды и семена без документов о происхождении и качестве обнаружили в хозяйстве 61-летнего жителя Флорештского района.

Как выяснилось, товар попал в страну контрабандой через приднестровский регион. Мужчина рассказал, что собирался продать его на территории района.

По данным полиции, у мужчины не было ни одной официальной бумаги на почти 100 литров и 250 кг пестицидов, а также на 280 кг посадочного материала.

Мужчине грозит штраф от трех тысяч до 4,5 тысяч леев, а продукция будет изъята.