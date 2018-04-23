Пятничные пожары в столице: спасатели представили предварительные версии причин возгораний

Спасатели представили предварительные версии причин двух крупных пожаров, произошедших в столице в пятницу.

По данным Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций, к возгоранию крыши в здании Института микробиологии и биотехнологий, расположенном по адресу Академическая 1, могло привести короткое замыкание в сети электропитания в оборудовании мобильного оператора или неосторожность с открытым огнем.

Возможными причинами пожара в коммерческом центре Lunedor на улице Измаильской называют нарушение правил пожарной безопасности при работе дымоотводящей системы или короткое замыкание.

Обстоятельства возникновения возгораний устанавливают. Окончательные итоги расследования будут представлены позднее.