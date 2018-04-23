В Китае пешеходов-нарушителей будут обливать водой

В Дайе китайской провинции Хубэй тестируют новую систему против нарушений пешеходами правил дорожного движения. Об этом сообщает South China Morning Post.

В случае, если пешеход решит перейти дорогу на красный свет, то со специально установленных столбов его обольет струей теплой воды. При этом из динамиков он услышит: "Пожалуйста, не переходите улицу, сейчас это опасно".

Система может сфотографировать нарушителя и передавать его фото в полицию. На разработку такой системы было потрачено около 207 тысяч долларов, передает korrespondent.net.

"Если она успешно пройдет тестирование, такие устройства появятся на всех пешеходных переходах города", - отмечается в сообщении.