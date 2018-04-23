В Петербурге продают полуостров напротив Александро-Невской лавры

Небольшой полуостров в акватории Невы в черте Санкт-Петербурга, расположенный напротив Александро-Невской лавры и именуемый среди горожан "Рожком", выставлен на продажу.

Когда-то на этом месте был яхт-клуб "Северянин". Год назад градостроительный совет обсуждал проект возведения на этой территории частного дворца бракосочетания, но тогда речи о продаже не было. Но недавно на сайте ЦИАН появилось объявление о продаже полуострова по цене 220 млн рублей. Как говорится в объявлении, "есть готовый проект с действующим разрешением на строительство, 8000 кв. м с учетом подземного паркинга, пишет "Фонтанка".

Согласно данным кадастровой карты, площадь участка - 4 387 кв. м (без 20-метровой береговой полосы, на которой строить нельзя). Но в топографическом плане указано, что его общая площадь составляет 0,88 га, передает newsru.com.

В объявлении о продаже площадь участка не уточняется. Однако именно она является предметом яростного спора между защитниками полуострова от застройки и городскими властями. Суть этого спора в том, что проект дворца (его впервые представили на суд горожан в 2014 году) просто не может быть "втиснут" в реальные масштабы полуострова (0,71 га).

15 апреля местные жители провели замер территории и передали его результаты ряду депутатов - членам городской Комиссии по землепользованию и застройке (КЗЗ). В переданном в КЗЗ пояснении говорится, что на самом деле "полоса, обозначенная как "камни, песок", в действительности покрыта водой".

Как напоминает издание, этот участок был приватизирован примерно за пять миллионов рублей ООО "Фортуна Девелопмент" в 2009 году. Причем приватизация прошла без торгов. С тех пор участок несколько раз сменил владельцев.