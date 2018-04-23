В Сети появился сайт, на котором можно потрубить на Трампа. Это уже сделали 600 миллионов раз

В Сети появился шуточный сайт, на котором можно потрубить на президента США Дональда Трампа. Идея сайта основана на игре слов trump (англ. звук трубы) и фамилии политика.

"Почему Дональд трубит, если можно трубить на Дональда", - подумали разработчики сайта и анимировали лицо и прическу президента, пишет nv.ua Трампу в уши уже протрубили 680 миллионов раз.

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