О нас | Реклама | Контакты | Пришли весть | RSS
Полицейские задержали мужчин, промышлявших наркоторговлей сразу в двух районах
14:21, 23 Apr 2018
просмотров 115 | комментариев 0

Троих мужчин задержали на 72 часа по подозрение в незаконной торговле наркотиками в Дубоссарском и Криулянском районах.

Подозреваемым от 30 до 35 лет. Собирая доказательства причастности мужчин к преступлениям, полицейские провели контрольную закупку и задержали двоих из них прямо во время продажи. 

Во время обыска по месту жительства третьего злоумышленника был изьят самодельный аппарат, предназначенный для употребления наркотиков.

Если мужчин признают виновными, им грозит от трех до семи лет заключения. 




Комментарии


Другие новости


Последние новости Наиболее читаемые сегодня Наиболее читаемые за неделю


VESTI.MD


Погода

Гороскоп
  • ОВЕН

    ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

    Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. Возможны проблемы материального характера, если Вы позволяли себе расслабиться, то весьма вероятны финансовые затруднения. Новые связи с деловыми партнерами могут оказаться весьма прочными. Будьте осторожны с автомобилем.

    Источник

  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    День располагает к лени и может быть пагубным для здоровья. Лень и невнимательность могут свести на нет все ваши достижения. Радостным и полезным окажется общение со старшими родственниками, с друзьями. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.

    Источник

  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    Активный, творческий день. Не исключено, что кое-кто может неправильно расценить Вашу деловую активность и посчитать Вас излишне самоуверенным. Скоротечный служебный роман может вызвать открытую неприязнь со стороны коллег и начальства. Будьте осторожны с электроприборами.

    Источник

  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    День вряд ли будет богат событиями. Не давайте необдуманных обещаний, не потворствуйте своим желаниям. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Благоприятны предпринимательство и торговля.

    Источник

  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    Расположение планет препятствует нормальному течению всех дел. Велика вероятность трений в рабочем коллективе. Чем сложнее Ваша задача, тем лучше Вы ее реализуете. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.

    Источник

  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    Сегодня возможны перемены. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Возможно, сегодня, Вам предложат выгодное дело. Велик шанс найти покровителя или спонсора.

    Источник

  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Ваше чувство может помешать Вашей карьере. Возможны незапланированные доходы, однако почти все придется потратить на детей или на подготовку к предстоящему отъезду в отпуск всей семьей. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.

    Источник

  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

    День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Следует обратите внимание на решение профессиональных задач. Возрастет вероятность обострения хронических заболеваний на нервной почве. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.

    Источник

  • СТРЕЛЕЦ

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

    Сегодня вы будете душой компании. На вечер можно запланировать поход к парикмахеру. Смело проявляйте инициативу, выдвигайте на рассмотрение коллег и начальства свои идеи и предложения. В голову придут плодотворные идеи.

    Источник

  • КОЗЕРОГ

    КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

    День будет напряженным с самого утра. Не обольщайтесь заманчивыми предложениями. Успех Вам гарантирован только тогда, когда Вы сумете правильно выбрать момент и убедить окружающих в своей правоте. В первой половине дня возможны нарушения планов.

    Источник

  • ВОДОЛЕЙ

    ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

    День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Возникнет множество неотложных дел - вряд ли их осуществление пойдет Вам на пользу. Сегодня может быть прибыль от дела, в которое Вы вложили массу средств и энергии, либо материальное поощрение. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.

    Источник

  • РЫБЫ

    РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

    Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Если Вы хорошо потрудились, то сегодня соберете славный урожай. Если вы меняете работу, то есть шанс успешно оформится на новом рабочем месте или приступить к осуществлению смелого проекта. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.

    Источник


Banca Nationala a Moldovei
Архив
Архив
Аналитика
Андрея Нэстасе уже поддерживают не только олигархи Цопа! Оказывает поддержку и Майя Санду
автор,
telegraph.md
Loading...