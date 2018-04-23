Полицейские задержали мужчин, промышлявших наркоторговлей сразу в двух районах

Троих мужчин задержали на 72 часа по подозрение в незаконной торговле наркотиками в Дубоссарском и Криулянском районах.

Подозреваемым от 30 до 35 лет. Собирая доказательства причастности мужчин к преступлениям, полицейские провели контрольную закупку и задержали двоих из них прямо во время продажи.

Во время обыска по месту жительства третьего злоумышленника был изьят самодельный аппарат, предназначенный для употребления наркотиков.

Если мужчин признают виновными, им грозит от трех до семи лет заключения.