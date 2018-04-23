ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Возникнет множество неотложных дел - вряд ли их осуществление пойдет Вам на пользу. Сегодня может быть прибыль от дела, в которое Вы вложили массу средств и энергии, либо материальное поощрение. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.

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