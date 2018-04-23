В Новых Аненах рухнул школьный уличный туалет, когда в нем находились двое мужчин

Дурнопахнущая история произошла на минувшей неделе в Новых Аненах. А могла бы быть трагичной. Уличный туалет, в который 40 лет бегали ученики местного лицея - и посетители стоящего по соседству здания суда, рухнул, как раз в тот момент, когда в нем находились двое мужчин.

Они остались живы и относительно здоровы. А вот примар городка, годами не замечавший, что столь посещаемое место обветшало, уверен: туалет рухнул из-за ошибки строителей, допущенной еще в 1979 году!

"Мы сразу вызвали пожарных, полицию и скорую. Они за три минуты все на месте уже были. Вытащили их. Мы помогли им помыться, дали одежду. Спасибо Господу, ни сотрясения ни у кого, ни переломов, только пару царапин на руках, поранились, когда пытались вылезти", сказала директор лицея им. А.Пушкина, г.Новые Аненыб Раиса Тихолас.

Местные власти, видимо, считали строение вечным. О том, что оно на ладан дышало и не имело шансов украшать собой землю столько же, сколько египетские пирамиды, чиновники узнали после инцидента - когда комиссия изучила место инцидента.



"При строительстве использовалась плитка для стен вместо той, что для пола, кроме того, испарения аммиака, сами по себе очень токсичные, годами воздействовали на арматуру, она проржавела. Вот из-за этого рухнул. Специалисты, которые приехали после инцидента и все осмотрели, сразу сказали, что он был построен с нарушениями. Слава Богу, детей внутри в тот момент не было", сообщил примар г.Новые Анены, Вячеслав Бондарь.

Слава Богу - и учебному процессу. Дети были на уроках. Но признают: иногда они сюда заглядывают.



О том, что дети, помимо трех туалетов в здании лицея используют и этот - в основном, когда играют рядом со школой, знают все. И пока примар уверен, что туалет 40 лет простоял без ремонта, директор школы уверяет обратное.



"Мы каждый год его ремонтируем, комиссия по приемке школы отмечала, что он в удовлетворительном состоянии, чистый, нам разрешали его использовать", отметила директор лицея им. А.Пушкина, г.Новые Анены Раиса Тихолас.



В лицее им. Пушкина города Новые Анены учится 600 учеников.