Румыния поможет Молдове перейти на контрактную армию

Румыния поможет Молдове трансформиовать Национальную армию в контрактную, реформировать Департамент войск карабинеров и наладить парламентский контроль в области безопасности. Об этом договорились представители профильных комиссий парламентов двух стране. Сегодня они подписали в Кишиневе совместную декларацию о стратегическом партнерстве.

"Самой большой угрозой для Республики Молдова и всего региона является незаконное присутствие военных подразделений России на территории суверенного государства. Мы не должны забывать о трагических событиях которые почти каждый день происходят в соседней Украине, а также о том, что за последнее время в приднестровском регионе прошло более трех тысяч военных учений", - сказал глава Комиссии по нацбезопасности и обороне Роман Боцан.



Румынские депутаты приветствовали открытие в Кишиневе Офиса НАТО.



"Проблемы, связанные с присутствием российских войск на территории Молдовы, следует решать на авторитетных площадках. Поэтому концепции НАТО следует тщательно изучить и эффективно внедрять, так как НАТО - это не репрессивная структура, а действующая во имя стабильности и безопасности", - сказал глава Комиссии по обороне парламента Румынии Дорел-Георге Кэпрар.



Вопросы региональной безопасности намечено вскоре обсудить на совещании профильных комиссий Кишинёва, Бухарести и Киева.



Также сегодня с румынскими депутатами встретился председатель парламента Андриан Канду. Они обсудили возможности обеспечения энергобезопасности нашей страны и перспективы приднестровского урегулирования. Как сообщил спикер, в скором времени парламент начнет обсуждение Стратегии укрепления обороноспособности Молдовы, а также модернизацию Службы информации и безопасности.