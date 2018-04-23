Один из кандидатов в мэры Кишинева призывает к переговорам ради единой программы

Правые партии должны идти на местные выборы с единой программой. Такого мнения придерживается кандидат в мэры Кишинёва от партии "Демократия дома" Василий Костюк.

Он предложил проевропейским формированиям, представившим своих кандидатов, переговоры.



"В итоге у нас должна быть одна общая программа управления Кишинёвом, под которой должны подписаться все проевропейские кандидаты. И тот, кто из нас пройдёт во второй тур, будет пользоваться поддержкой тех, кто подписал этот документ", - сказал кандидат в мэры Кишинёва Василий Костюк.



Выборы мэра Кишинёва назначены на 20 мая. Василий Костюк значится в бюллетенях под первым номером.