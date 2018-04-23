Жительницу США оштрафовали за яблоко на 500 долларов

В США пассажирка Кристал Тэдлок была оштрафована на 500 долларов за яблоко, которое находилось у нее в сумке. Об этом пишет USA Today.

По информации издания, женщина летела из Парижа в Денвер самолетом компании Delta. Во время перелета на борту самолета раздавали обед. Женщина взяла из него яблоко и положила в сумку, чтобы съесть позднее.

По прибытии в США оказалось, что ввозом фрукта она нарушила закон, предварительно не задекларировав его, передает korrespondent.net.

"Таможенник спросил меня, не дорого ли мне обошелся отпуск во Франции. Я, ничего не понимая, сказала "да", и он заявил, что поездка станет еще дороже, так как я оштрафована за нарушение правил таможни", - отметила женщина.

Кристал добавила, что по словам работника таможни, она должна была съесть яблоко до пересечения границы США.

Согласно законодательству стран, продукты питания при ввозе необходимо декларировать. В противном случае, человеку может грозить штраф в размере до 10 тысяч долларов.