Это мальчик: Кейт Миддлтон и принц Уильям стали родителями в третий раз

Герцогиня Кембриджская Кэтрин (Кейт Миддлтон) родила сына. Об этом сообщила в Twitter пресс-служба Кенсингтонского дворца, который является резиденцией герцогини и принца Уильяма, ее супруга.

В сообщении подчеркивается, что третьи для герцогини роды прошли успешно. И мама, и ребенок, вес которого 3,83 кг, чувствуют себя хорошо.

Пол ребенка в соответствии с протоколом заранее не объявляли. Уильям и Кейт говорили, что это и для них было неизвестно во время всех трех беременностей.



Ранее в понедельник герцогиню Кембриджскую доставили в больницу святой Марии в Паддингтоне на ранней стадии схваток. Это муниципальное учреждение с частным отделением, предназначенным для специальных пациентов, пишет РБК.



В этой же клинике принцесса Уэльская Диана рожала принца Уильяма и его брата Гарри. Там же в июле 2013 года у Кейт и Уильяма появился на свет первенец Георг Александр Луи (третье место в линии наследования британского престола, вслед за принцем Чарльзом и принцем Уильямом), а в ​мае 2015 года — дочь Шарлотта Елизавета Диана (четвертое место в очереди). Таким образом, третий ребенок принца и герцогини стал пятым наследником трона, а младший брат Уильяма, принц Гарри, спустился еще на одну позицию вниз.



