Андрей Нэстасе защищает судью, который вынес решение в пользу клана Цопы по делу Air Moldova

Лидер Партии «Платформа ДА» Андрей Нэстасе защищает целый батальон лиц, нарушивших закон. Одним из них является судья суда сектора Ботаника Георгий Бэлан, пишет портал Ferma Politică.

Судья рискует быть освобожденным от должности, что вызвало вал сообщений поддержки и поощрения со стороны Нэстасе. Согласно цитируемому источнику, Георгий Бэлан отмечен за решения, которые он вынес в пользу клана Цопы.

- Судья суда сектора Ботаника Георгий Бэлан вынес все решения в пользу клана Цопы по делу компании Air Moldova. Он является кумом Андрея Нэстасе, адвокатом и фином Виктора Цопы, - отмечает Ferma Politică.

Портал также пишет о том, что Георгий Бэлан постоянно присутствовал на митингах Платформы «ДА», контролируемых Виктором и Виорелом Цопа — олигархами, осужденными в Молдове и сбежавшими в Германию.

Более того, как сообщает Ferma Politică, Георгий Бэлан нанес ущерб государству в размере около 300 тысяч леев, приняв незаконное решение. -

При этом действия этого судьи на решениях, принятых в пользу Цопы, не заканчиваются. Он продлил арест на 12 месяцев, что нанесло ущерб государству в размере около 300 тысяч леев по решению Европейского суда по Правам Человека, - пишет Ferma Politică.