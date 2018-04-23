Лидер Партии «Платформа ДА» Андрей Нэстасе защищает целый батальон лиц, нарушивших закон. Одним из них является судья суда сектора Ботаника Георгий Бэлан, пишет портал Ferma Politică.
Судья рискует быть освобожденным от должности, что вызвало вал сообщений поддержки и поощрения со стороны Нэстасе. Согласно цитируемому источнику, Георгий Бэлан отмечен за решения, которые он вынес в пользу клана Цопы.
- Судья суда сектора Ботаника Георгий Бэлан вынес все решения в пользу клана Цопы по делу компании Air Moldova. Он является кумом Андрея Нэстасе, адвокатом и фином Виктора Цопы, - отмечает Ferma Politică.
Портал также пишет о том, что Георгий Бэлан постоянно присутствовал на митингах Платформы «ДА», контролируемых Виктором и Виорелом Цопа — олигархами, осужденными в Молдове и сбежавшими в Германию.
Более того, как сообщает Ferma Politică, Георгий Бэлан нанес ущерб государству в размере около 300 тысяч леев, приняв незаконное решение. -
При этом действия этого судьи на решениях, принятых в пользу Цопы, не заканчиваются. Он продлил арест на 12 месяцев, что нанесло ущерб государству в размере около 300 тысяч леев по решению Европейского суда по Правам Человека, - пишет Ferma Politică.
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ОВЕН
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Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. Возможны проблемы материального характера, если Вы позволяли себе расслабиться, то весьма вероятны финансовые затруднения. Новые связи с деловыми партнерами могут оказаться весьма прочными. Будьте осторожны с автомобилем.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День располагает к лени и может быть пагубным для здоровья. Лень и невнимательность могут свести на нет все ваши достижения. Радостным и полезным окажется общение со старшими родственниками, с друзьями. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Активный, творческий день. Не исключено, что кое-кто может неправильно расценить Вашу деловую активность и посчитать Вас излишне самоуверенным. Скоротечный служебный роман может вызвать открытую неприязнь со стороны коллег и начальства. Будьте осторожны с электроприборами.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День вряд ли будет богат событиями. Не давайте необдуманных обещаний, не потворствуйте своим желаниям. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Благоприятны предпринимательство и торговля.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Расположение планет препятствует нормальному течению всех дел. Велика вероятность трений в рабочем коллективе. Чем сложнее Ваша задача, тем лучше Вы ее реализуете. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня возможны перемены. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Возможно, сегодня, Вам предложат выгодное дело. Велик шанс найти покровителя или спонсора.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
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СТРЕЛЕЦ
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КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
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ВОДОЛЕЙ
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РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Если Вы хорошо потрудились, то сегодня соберете славный урожай. Если вы меняете работу, то есть шанс успешно оформится на новом рабочем месте или приступить к осуществлению смелого проекта. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
|Banca Nationala a Moldovei
telegraph.md