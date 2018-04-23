Ученые выяснили, что к 2048 году число роботов превысит число людей, а уже к 2028 году роботы обретут собственные эмоции и интеллект.
Доктор физико-математических наук Ян Пирсон, известный британский футуролог, инженер и изобретатель, прогнозирует, что численность роботов вырастет с 57 млн до 9,4 млрд уже через 30 лет.
«На сегодняшний день «популяция» роботов составляет 57 млн, — говорит доктор Пирсон. — По скромным оценкам, их количество будет увеличиваться каждые пять лет, причем к 2028 году некоторые из них уже обучатся чувствовать и будут эмоционально реагировать на людей».
Согласно опросу, проведенному среди 2000 человек, 71% опасается развития технологий искусственного интеллекта, а 59% считают, что роботы представляют угрозу для человечества. Автоматизация миллионов рабочих мест может привести к массовой безработице, росту неравенства и снижению заработной платы. Такие профессии, как бухгалтер или агент по недвижимости, могут полностью исчезнуть, передает Моя планета.
Более половины опрошенных считают, что ученые не смогут контролировать развитие искусственного интеллекта роботов. На вопрос о том, что именно пугает людей в технологии искусственного интеллекта, 43% опрошенных заявили, что обеспокоены возможностью роботов взять общество под контроль, 37% считают, что роботы быстро станут умнее людей, а 34% боятся потерять из-за них работу. Исследование проводил потоковый сервис NOW TV для выяснения настроений аудитории фантастического сериала Westworld, в котором андроиды в парке развлечений начинают угрожать посетителям
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. Возможны проблемы материального характера, если Вы позволяли себе расслабиться, то весьма вероятны финансовые затруднения. Новые связи с деловыми партнерами могут оказаться весьма прочными. Будьте осторожны с автомобилем.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День располагает к лени и может быть пагубным для здоровья. Лень и невнимательность могут свести на нет все ваши достижения. Радостным и полезным окажется общение со старшими родственниками, с друзьями. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День вряд ли будет богат событиями. Не давайте необдуманных обещаний, не потворствуйте своим желаниям. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Благоприятны предпринимательство и торговля.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Расположение планет препятствует нормальному течению всех дел. Велика вероятность трений в рабочем коллективе. Чем сложнее Ваша задача, тем лучше Вы ее реализуете. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Ваше чувство может помешать Вашей карьере. Возможны незапланированные доходы, однако почти все придется потратить на детей или на подготовку к предстоящему отъезду в отпуск всей семьей. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
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СТРЕЛЕЦ
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КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
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ВОДОЛЕЙ
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РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
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|Banca Nationala a Moldovei
telegraph.md