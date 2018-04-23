Ученые: к 2048 году число роботов превысит число людей

Ученые выяснили, что к 2048 году число роботов превысит число людей, а уже к 2028 году роботы обретут собственные эмоции и интеллект.

Доктор физико-математических наук Ян Пирсон, известный британский футуролог, инженер и изобретатель, прогнозирует, что численность роботов вырастет с 57 млн до 9,4 млрд уже через 30 лет.

«На сегодняшний день «популяция» роботов составляет 57 млн, — говорит доктор Пирсон. — По скромным оценкам, их количество будет увеличиваться каждые пять лет, причем к 2028 году некоторые из них уже обучатся чувствовать и будут эмоционально реагировать на людей».

Согласно опросу, проведенному среди 2000 человек, 71% опасается развития технологий искусственного интеллекта, а 59% считают, что роботы представляют угрозу для человечества. Автоматизация миллионов рабочих мест может привести к массовой безработице, росту неравенства и снижению заработной платы. Такие профессии, как бухгалтер или агент по недвижимости, могут полностью исчезнуть, передает Моя планета.

Более половины опрошенных считают, что ученые не смогут контролировать развитие искусственного интеллекта роботов. На вопрос о том, что именно пугает людей в технологии искусственного интеллекта, 43% опрошенных заявили, что обеспокоены возможностью роботов взять общество под контроль, 37% считают, что роботы быстро станут умнее людей, а 34% боятся потерять из-за них работу. Исследование проводил потоковый сервис NOW TV для выяснения настроений аудитории фантастического сериала Westworld, в котором андроиды в парке развлечений начинают угрожать посетителям