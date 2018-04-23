Хаббл сделал снимок одной из самых красивых туманностей

Хаббл сделал снимок одной из самых красивых туманностей. Изумительное фото стало подарком на «день рождения» телескопа.

Европейское космическое агентство опубликовало удивительную фотографию. На снимке — огромное межзвездное облако, которое называется «туманность Лагуна» и находится в созвездии Стрельца. Оно переливается яркими и чистыми цветами, напоминающими кадры фантастического фильма, а по величию форм похоже на картины мастеров эпохи Возрождения, сообщает Daily Mail.

Фотография стала своеобразным подарком на 28-летие со дня запуска Хаббла на орбиту, отмечает Моя планета.

Впервые Лагуну заметил астроном Джованни Баттид Ходиерной в 1654 году. Но только сейчас удалось получить снимки, на которых красота этого звездного скопления отражена в полной мере.