Бузова откроет ресторан в центре Москвы

Ольга Бузова в своём "инстаграме" рассказала про ресторан, который она собирается открыть.Ресторан будет называться BUZfood и откроется "через пару месяцев" в центре Москвы.

В меню будут различные салаты, горячее и напитки, которые мы будем делать по фирменным рецептам", — написала певица. Она отметила, что поесть у неё можно будет "недорого". При этом еда, по её словам, будет и "быстрой", и полезной, пишет life.ru

Кстати, компанию с профилем "деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания" звезда зарегистрировала ещё в феврале прошлого года. Фирма называется "Бузова рест компани".