Премьер Армении подал в отставку

Премьер Армении Серж Саргсян подал в отставку, сообщила его пресс-служба.

"Обращаюсь к вам в последний раз как глава государства. (Лидер акции протеста – ред.) Никол Пашинян был прав. Я ошибся. В сложившейся ситуации, <…> есть несколько решений, но ни на одно из них я не пойду. Это не мое. Я оставляю должность руководителя нашей страны", — говорится в сообщении.

Он обратился с призывом ко всем гражданам, участникам акций протеста, офицерам, солдатам и однопартийцам.

"Уличное" движение выступает против моего пребывания на этой должности, я выполняю ваше требование. Мира, гармонии и логики нашей стране", — заявил Саргсян.

Акции против избрания Саргсяна начались 13 апреля.Оппозиция обвинила Саргсяна в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации.