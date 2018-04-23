В США "арестовали" собаку за охоту на оленя - его фото стало вирусным

21-летняя Эмма Томпсон из Онтарио выложила в Twitter фото своего пса Финна, который был "арестован" полицией за преследование оленя. Фото обаятельного преступника стало вирусным и собрало почти 300 тысяч репостов.

Девушка рассказала, что Финн убежал во время субботней прогулки. Пёс почувствовал запах оленя и бросился в погоню, игнорируя команды хозяев.

К счастью, полицейским удалось задержать "нарушителя" и вернуть его в семью. Снимок провинившегося питомца Эмма выложила на своей странице в Twitter, пишет life.ru

"Кто-то позвонил в полицию из-за моего пса, который убежал и напал на оленя. Я знаю, что это серьёзно, но его фото в полицейской машине — у меня просто нет слов", сказала хозяйка собаки Эмма Томпсон.

Твит Эммы стал вирусным и собрал больше 600 тысяч лайков, 180 тысяч репостов и больше трёх тысяч комментариев.

Позже Эмма рассказала, что полицейские отпустили Финна, назначив ему дисциплинарное взыскание. Можно надеяться, что впредь пёс постарается не совершать правонарушений.