Учёные: Марс был заполнен озёрами

Обработка данных с марсохода Curiosity позволила учёным сделать новые выводы относительно процессов на Красной планете. При изучении структуры почвы внутри ударного кратера Гейла учёные выяснили, что слабая атмосфера позволила отлично сохранить следы "замёрзшей" грязи, которая могла образоваться только в древнем марсианском "водохранилище".

Геологи из Калифорнийского технологического института в Пасадене пришли к выводу, что тысячи древних озёр с жидкой водой, пригодной для формирования простейших форм жизни, существовали на Марсе примерно 3,5 млрд лет назад, задолго до неизвестной катастрофы, погубившей планету.

Учёные считают, что процессы эрозии почвы на поверхности Марса практически точь-в-точь похожи на процессы изменения почвы на Земле, а это означает только одно — Марс был практически точной копией Земли по составу атмосферы и средней температуре, пишет life.ru

Спектральный анализ подтвердил, что сформироваться такие куски "марсианской грязи" могли под воздействием воды и воздуха — двух ключевых составляющих для зарождения жизни.