Уроженка Башкирии накопила 219 штрафов на 144 тысячи рублей за нарушения правил дорожного движения. Как сообщает пресс-служба судебных приставов республики, оплатить все накопившиеся задолженности она соизволила только тогда, когда ей ограничили выезд за границу.
Женщина долгое время жила в Петербурге, разъезжала по всей стране и "собирала" штрафы. Нарушительницу уведомили о имеющихся задолженностях, но реагировать она никак не стала. Тогда приставы ограничили ей выезд из страны, пишет life.ru
Оказалась, что должница собиралась на международный форум предпринимателей в Казахстан. По всей видимости, перспектива оказаться без важного мероприятия подействовала на неё. Женщина оплатила разом все штрафы.
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|Banca Nationala a Moldovei
telegraph.md