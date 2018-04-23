Жительница Башкирии разом оплатила 219 штрафов, чтобы выехать за рубеж

Уроженка Башкирии накопила 219 штрафов на 144 тысячи рублей за нарушения правил дорожного движения. Как сообщает пресс-служба судебных приставов республики, оплатить все накопившиеся задолженности она соизволила только тогда, когда ей ограничили выезд за границу.

Женщина долгое время жила в Петербурге, разъезжала по всей стране и "собирала" штрафы. Нарушительницу уведомили о имеющихся задолженностях, но реагировать она никак не стала. Тогда приставы ограничили ей выезд из страны, пишет life.ru

Оказалась, что должница собиралась на международный форум предпринимателей в Казахстан. По всей видимости, перспектива оказаться без важного мероприятия подействовала на неё. Женщина оплатила разом все штрафы.