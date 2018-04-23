Samsung может представить складной смартфон в начале 2019 года

Samsung начнёт производство гнущегося смартфона в ноябре 2018 года и представит его в начале 2019-го. Об этом сообщает южнокорейское издание The Bell со ссылкой на представителя компании-поставщика.

По его информации, электронный гигант покажет устройство вместе с флагманом Galaxy S10. Смартфон получит три OLED-дисплея, его можно будет использовать и в открытом положении — как книжку, и в закрытом, как обычный смартфон, пишет life.ru

Причём презентация и выпуск таких гаджетов будут прямо зависеть от успешности тестов. Компания сперва убедится в качестве устройства, потом представит его публике. Поэтому представитель не гарантирует выход аппарата в названные сроки. Число собранных единиц в каждом серийном выпуске будет зависеть от спроса — от 500 тысяч до двух миллионов.

Сейчас смартфон неготов. По словам представителя компании-поставщика, Samsung еще не доработала дизайн устройства.

Напомним, корейцы хотят обогнать Huawei и представить гнущийся смартфон уже в ноябре. Причём анонс не говорит о скором выходе. Компания лишь покажет публике смартфон в новой форме.