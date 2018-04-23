Все исполнители главных ролей сериала Сваты попали в Миротворец

Российские актеры театра и кино, звезды запрещенного в Украине сериала Сваты Татьяна Кравченко, Олеся Железняк и Андрей Леонов попали в базу данных украинского сайта Миротворец. Об этом в понедельник, 23 апреля, сообщается на официальной странице Миротворца в соцсети Facebook.

Актеров внесли в раздел Чистилище.

Их обвиняют в сознательном нарушении государственной границы Украины с целью незаконных гастролей на территории Крыма, пишет korrespondent.net

"Среди них не оказалось нормальных людей, которые не были бы против российской агрессии против Украины. Все или явно поддержали ее, или своими действиями показали неуважение к суверенитету и территориальной целостности нашей страны", - говорится в сообщении.