На неолитической стоянке во Франции обнаружен почти полный коровий череп с аккуратным отверстием, которое, скорее всего, появилось в результате хирургической операции. Об этом сообщает научная статья, опубликованная в журнале Scientific Reports французскими исследователями Фернандо Роцци (Fernando Rozzi) из Национального центра научных исследований и Аленом Фроментом (Alain Froment) из Музея человека.
Напомним, что неолит – это эпоха перехода от охоты и собирательства к сельскому хозяйству, в том числе и животноводству. На стоянке, где люди обитали примерно с 3400 по 3000 годы до нашей эры, обнаружены кости овец, коз, свиней и, наконец, коров.
Внимание археологов привлекло отверстие в правой лобной кости животного. Тщательно рассмотрев все возможные версии, авторы пришли к выводу, что речь идёт о трепанации черепа.
Иногда дыры в костях образуются из-за болезней, таких как сифилис или туберкулёз. Но в этом случае, опять-таки, на черепе должны остаться другие следы заболевания.
Наконец, отверстие слишком ровное и аккуратное, чтобы списать его на посмертное повреждение трупоедом. Одним словом, кость явно продырявил человек с некой вполне определённой целью, пишет vesti.ru
Трепанация человеческих черепов – это практика, известная с мезолита. Правда, в археологических памятниках каменного века ещё никогда не обнаруживались следы такой операции, проведённой на животном. Но следы и царапины вокруг дыры в коровьей кости аналогичны тем, что найдены на трепанированных человеческих черепах.
"Я считаю, что доказательства трепанации неоспоримы, – говорит Роцци, чьи слова приводит информационное агентство AFP. – Это единственное возможное объяснение".
Остаётся вопрос, было ли это вмешательство с ветеринарными целями или отработка учеником техники для будущих операций на людях. Во втором случае логично предположить, что манипуляции совершались над коровьим трупом. К сожалению, археологам не удалось определить, было ли отверстие сделано при жизни животного. Однако кость не начала восстанавливаться в повреждённом месте. То есть корова могла быть жива на момент начала операции, но в любом случае не прожила после неё долго.
Точные цели этих операций остаются загадкой, как и то, как в каменном веке люди овладели столь высоким хирургическим мастерством.
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telegraph.md