Статистика: люди стали в два раза чаще обращатся в антикоррупционный центр

За первые три месяца этого года на Антикоррупционную линию поступило 819 звонков, что почти вдвое превышает прошлогодние данные, когда в НАЦ поступило 467 звонков.

Об этом сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного центра, подводя итоги минувшей недели. Так, согласно переданным данным, всего за одну неделю на линию поступило 51 жалоба, из них 5 находятся в компетенции НАЦ, пишет aif.md

Кроме этого, в течение всей недели была проведена следующая работа:

– Агентство по возмещению добытого преступным путём имущества наложило секвестр на имущество стоимостью 3 млн леев, а также провело 4 финансовых анализа; – было возбуждено 17 уголовных дел, связанных с коррупционными правонарушениями;

– был проведён анализ 6 уголовных дел, а 4 дела уже были направлены в соответствующие органы власти;

– 24 отчета отправлены авторам и ещё 32 находятся сейчас на рассмотрении. Кроме этого, 15 законодательных проектов вскоре будут представлены антикоррупционной экспертизе;

– на данный момент в изоляторе находятся 8 человек, ещё 11 человек помещены в пенитенциар, а 21 отбывают домашний арест;

– государственные органы участвовали в 10-и учебных курсах антикоррупции по вопросу Закона о неподкупности.





