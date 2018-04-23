За последние 125 тысяч лет средний размер млекопитающего значительно уменьшился. Новое исследование демонстрирует, что ключевую роль в этом сыграли люди. В Университете Нью-Мексико проанализировали останки животных возрастом до 65 миллионов лет, чтобы выяснить, в чем причина изменения размеров.
Оказалось, что до появления людей величина млекопитающих практически не менялась – и большие, и малые животные процветали. Однако потом пришел человек, и ситуация изменилась коренным образом.
Исследователи обнаружили, что в тех регионах, где проживали люди, больших животных становилось все меньше. Когда люди расселялись из Африки по другим регионам, уменьшение размера животных сопровождало миграцию человека. За 100 тысяч лет средняя масса млекопитающего в Евразии уменьшилась вдвое. В Австралии – на 90% за 125 тысяч лет. В Северной Америке – с 57 кг до семи, пишет med.vesti.ru.
Причин для уничтожения млекопитающих-великанов у человека было несколько. Во-первых, чем больше животное, тем больше еды получает племя. Охотиться на таких животных проще. Еще один фактор – это страх, возможно, наши предки боялись больших животных и поэтому убивали их в первую очередь. На численность животных влияла не только охота, но и земледелие. Люди выжигали леса и луга, где кормились великаны, а также конкурировали с ними за пищевые ресурсы.
В конечном итоге вымирание больших млекопитающих повлияло и на окружающую среду – ученые указали, что те чаще передвигались зигзагами в отличие от мелких зверей, которые предпочитали прямолинейное движение. В результате там, где звери вытаптывали тропинки, образовывались ручьи и реки, окружающая почва недополучала влаги, процессы эрозии происходили быстрее.
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telegraph.md