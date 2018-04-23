В школе на юге Москвы обвалился навесной потолок

Часть навесного потолка обрушилась в школе №1526 на юге Москвы, пострадавших среди учеников и преподавателей в результате инцидента нет, сообщила РИА Новости директор учебного учреждения Карине Бадалян.

Ранее в СМИ появилась информация об обрушении части потолка в одной из столичных школ.

"Сейчас в школе полиция, мы выясняем обстоятельства происшествия. Пострадавших детей нет", — сказала Бадалян РИА Новости.

Директор уточнила, что с навесного потолка упало восемь плиток. По ее словам, образовательный процесс не был нарушен. "Школа функционирует. Госпитализированных детей нет", — отметила собеседница агентства.





