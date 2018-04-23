В Каушанском районе отремонтировали здание скорой помощи

В селе Копанка Каушанского района завершили капитальный ремонт пункта скорой медпомощи. На реабилитацию здания и приобретение нового оборудования ушло четыре с половиной миллиона леев. Средства предоставила Программа развития услуг скорой медицинской помощи.

А гараж Копанского пункта скорой медпомощи пополнила новая машина.



"До сих пор мы работали на машинах советского образца. Новая значительно комфортнее. На ней мы сможем быстрее добраться по вызову", - сказал водитель скорой Максим Глаголевский.



Новый Пункт скорой медицинской помощи будет обслуживать пять населенных пунктов.



"Мне приходилось часто обращаться за медпомощью, иногда вызвала неотложку посреди ночи. Хочу отметить, что они готовы прийти на помощь в любой момент".



В церемонии открытия нового пункта скорой медпомощи участвовали и официальные лица.



"Этот пункт восстанавливали с ноля. Надеемся, что у нас будут десятки подобных центров. Ведь сохранение здоровья людей для нас - приоритетная задача", - отметил депутат ДПМ Сергей Сырбу.



"Правительство взяло на себя обязательства и выполняет их, в соответствии с Программой развития услуг скорой медицинской помощи. Сегодня мы сделали еще один значительный шаг в этом направлении", - сказала госсекретарь Минздрава Родика Скутельник.



До сих пор в нашей стране капитально отремонтировано и восстановлено 25 пунктов скорой медицинской помощи.



