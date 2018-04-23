Валерий Мунтяну требует отказать в регистрации на пост мэра столицы своему однофамильцу

Кандидат в мэры Кишинева от Либеральной партии Валериу Мунтяну требует отказать в регистрации выдвиженцу от Партии прогрессивного общества Андрею Мунтяну. Либерал настаивает, что его однофамилец - кандидат-клон, цель которого запутать избирателей.

Также бывший министр окружающей среды настаивает, что Андрей Мунтяну не представил всех необходимых для регистрации документов.



Комментируя для Publika TV обвинения со стороны однофамильца, кандидат от Партии прогрессивного общества заверил, что подал заявку в КОИС, согласно требованиям, а оппоненту ответит после регистрации в качестве кандидата.



По данным Агентства госуслуг, фамилию Мунтяну носят почти 24 тысячи жителей Молдовы.



Также Валерий Мунтяну подал в КОИС жалобу на Сильвию Раду. Он утверждает, что временный глава столицы использовала при сборе подписей в свою поддержку административный ресурс. В качестве аргументы либерал отмечает, что заручится нужным числом голосов не смог ни один другой претендент в независимые кандидаты.



