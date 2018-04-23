Британский актер Кит Харингтон, который получил известность благодаря съемкам в сериале Игра престолов, рассказал о насилии в шоу-бизнесе. Об этом пишет Deadline.
По словам актера, в индустрии шоу-бизнеса сексуальное насилие повсюду. При этом многие знаменитости в Голливуде знают случаи, о которых продолжают молчать.
Женщины, по словам Харингтона, становятся объектами сексуального насилия довольно часто. По мнению актера, настало время остановить ту безнаказанность, которая продолжалась годами, пишет korrespondent.net.
Также Харингтон отметил, что был шокирован тем, что вокруг Харви Вайнштейна и Кевина Спейси разгорелись столь громкие скандалы. По его словам, в британском театре проблема насилия существовала на протяжении длительного времени.
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telegraph.md