ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

День располагает к лени и может быть пагубным для здоровья. Лень и невнимательность могут свести на нет все ваши достижения. Радостным и полезным окажется общение со старшими родственниками, с друзьями. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.

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