Хачапури вместо гамбургеров: грузинский пирог покорил Нью-Йорк

Американское издание Ny.eater посвятило статью грузинскому национальному блюду – хачапури, которое становится все более популярным в ресторанах Нью-Йорка.

В статье поясняется, что хачапури — национальное блюдо с грузинским сыром, а рецепт его изготовления насчитывает столетия.

Автор пишет, что этот пирог никогда не был таким популярным в Нью-Йорке, как сейчас. Статья так и называется — "Хачапури перешел в основные блюда Нью-Йорка". Теперь его можно встретить не только в грузинских ресторанах, но и в меню самых различных заведений. Более того, есть отдельный ресторан, где готовят только хачапури.

Как отмечает Sputnik Грузия , особого внимания заслужил аджарский хачапури, который напоминает своей формой лодку, в центре которого "красуется" яичный желток. В статье приводятся слова автора книги "Грузинский праздник" Дарры Гольдштейн, по словам которой, трудно определить точную дату начала изготовления хачапури, но вероятно это произошло в 12-м веке, когда Грузия пережила эпоху Возрождения. Гольдштейн связывает происхождение блюда с Индией, так как вторая половина слова "пури" — это то же самое, что и хлеб по-индийски. А слово "хача" идет от грузинского "хачо", что означает творог.

Автор также отмечает, что хачапури был особенно популярным во время Олимпийских игр 2014 года в Сочи, в ресторанах которого было продано 175 тысяч хачапури.





