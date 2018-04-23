Ученые создали браслет, спасающий от тремора рук

Эссенциальный тремор - распространенное нарушение движения. Его причина неизвестна. Эта патология обычно проявляется дрожанием рук, кистей или пальцев, но иногда подключается голова, голосовые связки и другие части тела во время выполнения произвольных движений, таких как прием пищи или письмо.

Сотрудники Канзасского университета разработали уникальный браслет, уменьшающий дрожь в руках, рассказывает UPI.com. Ученые провели испытание нового устройства. Для участия в исследовании пригласили более 130 пациентов с тремором рук. Часть добровольцев получила муляж, а остальные - настоящий прибор, пишет meddaily.ru



Браслет посылает импульсы к медианным и радиальным нервам в запястье с целью блокирования нейронной активности, вызывающей дрожание рук. У участников, носивших настоящий браслет, выраженность тремора снизилась на 65%, а у добровольцев из контрольной группы - на 32%.

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