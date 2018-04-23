Исследователи обнаружили таинственные дыры во льдах Арктики

Эксперты составляли карты уровней морского льда вдоль восточного берега моря Бофорта, когда обнаружили дыры примерно в 80 км к северо-западу от дельты реки Макензи в Канаде. Фото сделал ученый Джон Соннтаг, который возглавляет операцию NASA «IceBridge» (операция по отслеживанию уровня и поведения морского льда на полюсах Земли).

Причины появления отверстий пока неизвестны, но у исследователей есть пара предположений. Во-первых, лед в этих местах очень мягкий и податливый, поэтому дыры в его поверхности могли проделать какие-нибудь животные, например, тюлени.

Согласно второй теории, отверстия могли возникнуть в результате деятельности теплых течений Бофорта или реки Макензи, пишет moya-planeta.ru