Автомобиль сбил пешеходов на тротуаре в Торонто, десять погибших

Автофургон выехал на тротуар в канадском городе Торонто. Погибли 10 человек, еще 15 получили ранения.

Водитель машины - 25 летний Алек Минассян - задержан. Судя по всему, он совершил наезд на пешеходов преднамеренно, хотя его мотивы остаются неясными.

Канадский премьер-мининстр Джастин Трюдо назвал произошедшее "трагическим и жестоким нападением", которое причинило ему "глубокую печаль".

Начальник городской полиции Марк Сондерс сказал на конференции, что нападение выглядит так, как будто было заранее подготовлено, расследование продолжается.

Инцидент произошел в 13:30 по местному времени (17:30 по Гринвичу) в понедельник, 23 апреля, на местных Янг-стрит и Финч-авеню.

Как сообщают очевидцы, водитель на протяжении 2 километров на большой скорости ехал по тротуару вдоль Янг-стрит, сбивая людей.

Владелец магазина на Янг-стрит Реза Хашеми рассказал Би-би-си, что слышал крики с другой стороны улицы. По его словам, машина заехала на тротуар, наехала на людей, потом вернулась на проезжую часть и заехала на троуар вновь.

"Я видел несколько мертвых тел, накрытых покрывалами, ботинки и обломки на дороге. Очевидцы говорят мне, что фургон полностью вышел из-под контроля", - пишет в "Твиттере" канадский журналист Джереми Коун.

Водитель скрылся с места происшествия, но вскоре был задержан живым без единого выстрела. Как сообщила каналу Си-би-си представитель полиции Дженниферджит Сидху, полицейские остановили фургон во время движения.

В эфире Си-би-си показали видео с мужчиной, который направлял предмет, напоминавший пистолет, на полицейских и кричал "Убейте меня!".

Далее полицейский сказал мужчине: "На землю!". Подозреваемый ответил, что у него есть пистолет, после чего полицейский повторил: "Мне все равно. На землю!". После этого мужчину задержали без единого выстрела.

Примерно в 30 километрах от места проходили встречи министров иностранных дел стран "большой семерки" - Канады, США, Британии, Франции, Германии, Италии и Японии.