Землетрясение на юго-востоке Турции: число жертв возросло до 39 человек

В провинции Адыяман на юго-востоке Турции произошло землетрясение. Число жертв возросло до 39 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Турции Ахмент Демирджан, сообщает агентство Anadolu.

"39 человек пострадали от землетрясения, 35 госпитализированы для предоставления медицинской помощи. Тяжелых пациентов нет", - сказал он.

Напомним, землетрясение магнитудой 5,1 произошло в ночь на 24 апреля в юго-восточной турецкой провинции Адыяман. В результате землетрясения были разрушены несколько домов, пишет korrespondent.net