Адвокат съел материалы дела в московском суде

Кунцевский суд Москвы оштрафовал на 50 тыс. руб. и отправил лечиться от наркомании защитника в мировом суде Максима Бушина, который съел материалы дела.

По данным Кунцевской межрайонной прокуратуры, Бушин представлял по доверенности интересы жительницы Москвы, которую привлекли к административной ответственности за отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения

В материалах дела говорится, что защитник пришел в мировой суд и попросил для ознакомления материалы административного дела своей доверительницы. Получив их, он съел протокол направления на медицинское освидетельствование и чек алкотестера, сообщает Газета.Ru.

Дело рассмотрели в особо порядке. Защитник вину признал.





