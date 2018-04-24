Уфологи выяснили, какое место на Земле посещают инопланетяне

Сотрудники космических агентств и ученые пресекают любые заявления, якобы доказывающие присутствие в космическом пространстве высокоразвитых существ. Важным аргументом в пользу того, что человечество одиноко во Вселенной, является отсутствие доказательств посещения Земли жителями других планет и невозможность установления контактов с ними.

До сих пор ни один эксперимент, связанный с поиском высшего разума, не дал результатов. Но охотники за пришельцами и последователи конспирологических теорий убеждены, что инопланетяне не только есть, но и посещают Голубую планету на протяжении всего времени существования человеческой расы, пишет dailyhype.ru.



К такому умозаключению уфологии пришли после изучения снимков, найденных благодаря сервису Google Earth. Экспертов заинтересовало место, находящееся на территории США. Речь идет об Аризонском кратере, глубина которого достигает, по оценкам ученых, 230 м, а ширина – 1500 м.

Если верить официальной версии, причина возникновения кратера – это результат столкновения с астероидом, врезавшимся в Землю 50 тысячелетий назад и превышающим в размерах космическое тело, рухнувшее недалеко от Тунгуски. Но уфологи не разделяют эту точку зрения и полагают, что огромный котлован образовался вследствие посещения этой территории жителями иных цивилизаций. Именно это объясняет то, что дно кратера практически лишено расплавленных пород.

Спуск инопланетного космолета был достаточно медленным, поэтому образование углубления происходило постепенно. Кроме того, при падении небесного тела такого размера Земля вряд ли смогла бы оправиться.







