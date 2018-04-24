В Петербурге спасли заложника благодаря брошенной им в окно записке

Жителя города Пушкина, взятого в заложники, освободили бойцы национальной гвардии России. Спастись мужчине удалось благодаря записке, которую он бросил в окно. Об этом сообщили в пресс-службе Вневедомственной охраны Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Находясь на маршруте патрулирования, сотрудники вневедомственной охраны получили информацию о том, что у дома № 5/28 по улице Оранжерейной местный житель нашёл записку, в которой неизвестный человек утверждал, что его насильно удерживают в одной из квартир этого дома и просит о помощи.

На указанное место немедленно прибыли два наряда группы задержания. Учитывая тот факт, что заложнику могла угрожать серьезная опасность, сотрудники нацгвардии проникли в квартиру и задержали пятерых злоумышленников. Мужчина, написавший записку, утверждает, что они отобрали у него паспорт, личные деньги, мобильный телефон и заставляли подписать некие документы, пишет rg.ru.

Сейчас подозреваемые находятся в местном ОМВД. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.





