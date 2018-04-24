В украинском городе подростки избили водителя троллейбуса

В Житомире задержали пятерых подростков, которые избили водителя троллейбуса.

Инцидент произошел 23 апреля вечером на улице Киевской возле Житомирской общеобразовательной школы №17. Его квалифицировали как хулиганство.

Водителя троллейбуса госпитализировали.

По данным источников СМИ, конфликт возник, когда водитель сделал замечание компании подростков, переходивших дорогу перед троллейбусом в неположенном месте. После этого подростки зашли в троллейбус, напали на водителя и угрожали пассажирам, пишет korrespondent.net

Именно пассажиры вызвали полицию и скорую для пострадавшего.

Правоохранителями проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.