Специалисты выявили причину массового отравления людей в Комратском районе

Специалисты Центра общественного здоровья и Агентства по безопасности пищевых продуктов обнаружили причину массового отравления 29 человек в Комратском районе. В угощениях, которые подавали в ресторане села Авдарма, были найдены возбудители инфекции.

По словам главы центра общественного здоровья Комратского района, у 10ти госпитализированных выявлена сальмонелла, у четырех - стафилокок, и у трех - смешанная инфекция. Сейчас эксперты ищут источник, откуда эти возбудители попали в продукты.

Напомним, инцидент произошел в минувшие выходные. Открыто уголовное дело, виновным грозит до 7 лет тюрьмы.