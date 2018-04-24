iPhone 8 опередил iPhone X по продажам

Специалисты Consumer Intelligence Research Partners заявили о том, что iPhone 8 и iPhone 8 Plus обошли по продажам флагманский iPhone X. По данным отчета, на долю гаджетов линейки iPhone 8 пришлось 44 процента всех продаж iPhone. Об этом пишет MacDigger.

При этом доля продаж iPhone 8 составила 23 процента, а iPhone 8 Plus - 21 процент. Что касается флагмана iPhone X, то его показатели составили 16 процентов от общего числа продаж "яблочных смартфонов", пишет korrespondent.net

"Все смартфоны Apple 2018 года привлекли меньше внимания пользователей, чем прошлогодние флагманы", - отметили представители компании.

Ранее сообщалось, что в iPhone стало возможным отключение замедления работы в новом обновлении iOS.