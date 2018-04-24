В Йемене авиаудар разбомбил свадебную церемонию

Во время бомбардировки Йемена Арабской коалицией одна из бомб попала в палатку, где праздновалась свадьба. В результате погибли 20 человек и 45 были ранены. Об этом в понедельник, 23 апреля, сообщает The Guardian со ссылкой на чиновника Министерства здравоохранения страны.

Отмечается, что большинство погибших были женщинами и детьми.

В частности, погибла невеста, а жених, вместе с другими 45 ранеными доставлен в больницу Аль-Джомхури.

Машины скорой не могли оперативно добраться до места авиаудара из-за военных самолетов, которые некоторое время продолжали кружить над территорией.

Заместитель начальника больницы сообщил, что среди раненых около 30 детей, некоторые в критическом состоянии, пишет korrespondent.net

Органы здравоохранения призывают население жертвовать кровь для пострадавших.

Арабская коалиция под руководством Саудовской Аравии воюет с повстанцами-хуситами в Йемене, и пытается восстановить власть, которая признана на международном уровне. Сейчас повстанцы контролируют большинство территорий на севере страны вместе со столицей – городом Сана.

Во время предыдущего авиаудара в Йемене несколькими днями ранее, также погибли 20 человек.