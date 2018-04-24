Netflix снимет анимационный сериал по Форсажу

Компания Netflix намерена выпустить анимационный сериал Форсаж совместно со студией DreamWorks Animation Television. Контракт о сотрудничестве между компаниями в настоящее время уже подписан. Об этом пишет Digital Spy.

Будущий сериал посвятят кузену Доминика Торетто, который пойдет по стопам своего родственника. Герой будет работать на правительственное агентство для внедрения в преступную организацию, которая занимается гоночными соревнованиями, пишет korrespondent.net

Основную ставку создатели сериала делают на подростков. Пока неизвестно, когда именно планируется его выход.