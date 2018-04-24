В Индонезии нашли десятки необычных существ

Участники экспедиции обнаружили в Индонезии десятки новых видов фауны, сообщает IFL Science.

Во время двухнедельной экспедиции исследователи выловили более 12 тысяч морских существ, в том числе ранее неизвестные науке разновидности крабов, омаров и креветок.

Среди них ученые отмечают омаров Thaumastocheles massonktenos с клешнями, похожими на цепную пилу. Эти омары живут на глубине 500 метров и питаются илом, для чего и предназначены необычные конечности, пишет РИА Новости.

Еще один глубоководный обитатель — кальмар Histieuthidae, у которого глаза разного размера: большой помогает в поиске пищи, а маленький обращен вверх и предназначен для улавливания света.





